Genova, clima teso sulle banchine. I sindacati protestano con uno sciopero ad oltranza

È ormai insostenibile il clima che si sta respirando sulle banchine genovesi in concessione al gruppo Steinweg.

“Le precarie condizioni sulla sicurezza più volte segnalate, le inesistenti relazioni sindacali ed infine gli atteggiamenti percepiti dai dipendenti come ostili e vessatori, che per alcuni lavoratori “scomodi” sono sfociati in licenziamenti illegittimi. Tutto questo ci ha portato a dire basta – affermano FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI - Questi lavoratori, che hanno contribuito in modo importante, nonostante le problematiche di questi anni, ai sempre nuovi record produttivi aziendali, stanno ricevendo in cambio un atteggiamento aziendale non più accettabile. Pertanto diciamo basta a questa situazione. Lo stiamo facendo con lo sciopero e con la lotta, in corso in questi giorni e proseguiremo sino a quando non vedremo un cambiamento concreto” concludono.