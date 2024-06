Genova, chiusa la vicenda dei lavoratori occupati negli appalti Spim: trovato accordo per ricevere gli stipendi

"Finalmente si chiude una vicenda vergognosa che ha coinvolto i lavoratori occupati negli appalti Spim che dopo mesi finalmente riescono a ricevere gli stipendi". Lo scrive in una nota Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria dopo "l'accordo raggiunto ieri con una delle aziende in appalto Spim, la partecipata del Comune di Genova che si occupa del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, che da mesi non pagava gli stipendi ad alcuni dipendenti". "La vicenda di questi lavoratori in subappalto è stata resa nota nei giorni scorsi quando, a seguito della denuncia della Fillea Cgil, sono emerse le condizioni abitative di estremo disagio di alcuni di questi lavoratori ai quali, senza stipendio e senza informazioni sui propri diritti contrattuali, era anche stato assegnato un alloggio in condizioni fatiscenti. Queste situazioni sono più frequenti di quanto si immagina - commenta Pezzoli - il subappalto senza regole produce situazioni estremamente pericolose, dal punto di vista di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche sul rispetto dei diritti. In questo caso stiamo parlando di perimetro pubblico dell'appalto ma nemmeno questa condizione è riuscita ad arginare una situazione vergognosa non degna del nostro Paese". "Sulle storture create dall'utilizzo da parte delle aziende pubbliche e private del subappalto, la Cgil sta raccogliendo le firme per un quesito referendario abrogativo che riporti la responsabilità dell'appalto in capo all'appaltante. La conclusione positiva della vertenza è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, di Spim e dell'avvocato Massimo Fichera, incaricato dalla Fillea Cgil, che ha svolto una paziente opera di mediazione".