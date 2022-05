Genova, che fine settimana! Rolli Days, le Frecce Tricolori, la festa Guzzi e la notte dei musei

di Redazione

Arte, spettacolo, divertimento e tanto altro. Decine di migliaia di turisti sono in arrivo nella nostra città, alberghi verso l'esaurito

Genova capitale per un fine settimana. Arte, spettacolo, divertimento e tanto altro. Decine di migliaia di turisti sono in arrivo nella nostra città per seguire una serie di avvenimenti.

Riaprono gli antichi palazzi Patrimonio Unesco per un’edizione dei Rolli Day arricchita di un’esperienza unica: il “Progetto Superbarocco” che sino al 10 luglio, in concomitanza con la mostra allestita alle Scuderie del Quirinale a Roma, offre al pubblico un approfondimento al Barocco genovese, una straordinaria stagione della cultura artistica della nostra città.

Sabato 14 maggio si celebra in tutta Europa la Notte dei Musei, e anche Genova partecipa a questo evento magico.

I musei aperti fino a sera: Palazzo Tursi, Palazzo Rosso,Palazzo Bianco,Museo del Risorgimento,Museo d'arte orientale E. Chiossone,Museo Civico di Storia Naturale G. Doria,Museo di Sant’agostino, Castello d’Albertis Museo delle Culture del Mondo, Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce,Galata Museo del mare, Museo di Archeologia Ligure,Lanterna di Genova, Museo della Commenda. Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Domani dalle 16.40 lo spettacolo delle Frecce Tricolori davanti al Lido diAlbaro. Oggi alla stessa ora sarà possibile assistere alle prove.

Sono iniziate anche le celebrazioni per i cento anni della Moto Guzzi, la famosa casa motociclistica italiana nata a Genova il 15 marzo 1921.

Oggi sabato 14 maggio esposizione in Piazza Matteotti di circa una trentina di modelli storici, con il supporto dell’Associazione Moto Guzzi Genova. Alle ore 16, parata Aquile in città, con partenza dal Porto Antico.

I siti aperti in questa edizione dei Rolli Days