Genova: centro massaggi cinese a luci rosse, denunciato affittuario dell'appartamento

Aveva affittato un appartamento con documenti falsi per aprirvi un centro massaggi a luci rosse, dove lavoravano tre donne cinesi. Insospettiti dal continuo via vai di uomini, i residenti nel palazzo fanno intervenire la polizia che scopre la casa di appuntamenti. Denunciate quattro persone: l'affittuario, 66 anni, è accusato di locazione di un'abitazione a scopo di esercizio di casa di prostituzione, oltre che di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e usurpazione di titoli, e le tre donne, di 50, 52 e 57 anni, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Le indagini del Commissariato di Sestri Ponente erano iniziate ad inizio ottobre. Gli investigatori, dopo la segnalazione dei residenti, si sono appostati e hanno fermato alcuni uomini. Uno di loro ha ammesso di aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con una donna conosciuta tramite un annuncio di "massaggi" su un sito di incontri. In casa sono stati trovati 425 euro in contanti.

Dall'attività di indagine degli agenti è emerso che le donne, senza documenti, per poter affittare l'appartamento si erano rivolte al 66enne genovese in qualità di intermediario. La ricostruzione ha permesso di appurare che l'uomo, nel 2023, dietro compenso di una cospicua somma, aveva preso in locazione la casa da residente, cedendola alle tre donne e che per alimentare la propria credibilità con il locatore, si era spacciato per dipendente comunale mostrando delle buste paga false.