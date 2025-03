Genova celebra l'Ottocento: un viaggio tra storia e cultura, si parte sabato 22 marzo dalla Lanterna

In occasione delle celebrazioni per l’Anno dell’Ottocento, Genova propone un ciclo di eventi che esplorano il suo ricco patrimonio storico e marittimo. La Lanterna, il Galata Museo del Mare e il MEI (Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana) saranno i protagonisti di un programma che prevede conferenze, visite guidate e esperienze immersive, offrendo ai partecipanti l'opportunità di approfondire uno dei periodi più cruciali per la città e il suo legame con il mare.



La conferenza del 22 marzo: "La Lanterna e l'Iconografia di Genova" - Il primo appuntamento del ciclo è previsto per sabato 22 marzo, con la conferenza "La Lanterna e l’iconografia di Genova". Questo evento segna l'inizio ufficiale delle celebrazioni e offrirà un'esplorazione unica dell'immagine del faro più antico del mondo, simbolo per eccellenza della città. Durante l'incontro, i partecipanti avranno la possibilità di scoprire come la Lanterna è stata rappresentata nel corso dei secoli, dalle prime raffigurazioni storiche fino alle interpretazioni contemporanee. Il Direttore del Mu.MA, Pierangelo Campodonico, guiderà l’incontro, che si terrà dalle ore 16 alle 17 presso la sala conferenze della Lanterna. Il focus sarà sul periodo ottocentesco, un'epoca in cui Genova si affermava come uno dei principali porti del Mediterraneo, e il faro assumeva un ruolo strategico fondamentale per naviganti e mercanti. Durante la conferenza, verranno analizzati anche dipinti, incisioni, mappe e documenti d'archivio, esplorando come la Lanterna abbia influenzato l’immaginario collettivo e la storia della città. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria entro il 21 marzo, alle ore 16:00, inviando una mail all'indirizzo infolanterna@comune.genova.it.





Il programma - Il programma delle celebrazioni continua con altri appuntamenti, che permetteranno di approfondire vari aspetti della storia di Genova nell’Ottocento. Il 3 aprile, il Galata Museo del Mare ospiterà una visita guidata al terzo piano del museo, accompagnata dalla lettura di brani di Edmondo De Amicis, che ha raccontato la vita dei marinai e dei viaggiatori dell’Ottocento. Il 12 aprile, il MEI presenterà la conferenza "La Lanterna: ultimo lembo d’Italia vista dall’emigrante", esplorando il legame profondo tra il faro e le migliaia di persone che partivano da Genova in cerca di una nuova vita. Il 6 maggio, sempre al MEI, la storica Raffaella Ponte terrà la conferenza "Volti e storie dell’emigrazione politica nel Risorgimento genovese e italiano", approfondendo le vicende degli emigranti politici genovesi nel XIX secolo. L'8 maggio, il Galata Museo del Mare proporrà una visita guidata al Brigantino Anna, una ricostruzione di un veliero ottocentesco. I visitatori potranno toccare con mano la vita quotidiana dei marinai dell’epoca a bordo di un'imbarcazione storica. Infine, il 21 ottobre, il MEI ospiterà la visita guidata "Da Genova al mondo: l’emigrazione ottocentesca nelle collezioni del MEI", condotta dalla storica Giorgia Barzetti, per scoprire le storie degli emigranti genovesi, raccontate attraverso le testimonianze conservate nel museo.



Informazioni e Prenotazioni - La partecipazione agli eventi è soggetta a prenotazione. Per maggiori dettagli sugli orari, le modalità di registrazione e le attività, è possibile consultare il sito ufficiale dei Musei di Genova www.museidigenova.it e www.visitgenoa.it.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.