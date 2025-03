Sanremo, "Siffredi racconta Rocco": tra luci e ombre, debutto teatrale di un'icona all'Ariston

Venerdì 21 marzo ore 21.00 al teatro Ariston Rocco Siffredi in “Siffredi racconta Rocco”.

L’icona del cinema per adulti - Debutta finalmente a teatro con uno spettacolo che racconta luci e ombre della sua straordinaria carriera e vita personale. Da sempre al centro dell’attenzione, sia per la sua fama che per il suo ruolo di simbolo culturale, Siffredi ha raramente avuto l’opportunità di parlare apertamente della sua esperienza. Ora, con il supporto di Paolo Ruffini e Vera Produzioni, l’attore si mette in gioco per offrire al pubblico un racconto coinvolgente e senza filtri, che svela i retroscena di una vita davvero unica e incredibile.

Rocco Siffredi - Pseudonimo di Rocco Antonio Tano (nato ad Ortona il 4 maggio 1964), è un ex attore e regista italiano di film per adulti, noto in tutto il mondo per la sua carriera nel settore pornografico. Il suo nome d’arte si ispira al personaggio Roch Siffredi, protagonista del film Borsalino (1970), interpretato da Alain Delon. Conosciuto anche come “Il colosso di Ortona” per la sua imponente fisicità, Siffredi è uno dei volti più riconosciuti nel panorama internazionale del cinema per adulti. Oltre alla sua carriera da attore, ha ricoperto anche i ruoli di regista e produttore, creando la propria casa di produzione, la Rocco Siffredi Production, e fondando la Rocco Siffredi Academy, un’accademia dedicata alla formazione di nuovi talenti nel settore. Nonostante abbia preso una pausa dal mondo del porno per alcuni anni per dedicarsi al modellismo, ha ripreso la sua carriera nel 1984, diventando uno dei protagonisti più longevi e noti, pur avendo più volte annunciato il suo ritiro, senza mai realizzarlo. Nel corso della sua carriera, Siffredi ha vinto numerosi premi prestigiosi, tra cui tre AVN Awards nel 2019, riconosciuti come gli “Oscar del porno”, e altri due nel 2021, consolidando il suo status di leggenda nel mondo del cinema per adulti.

