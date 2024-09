Genova, Casa Vela: posata la prima pietra al Waterfront di Levante

Posa della prima pietra del progetto della Casa Vela che, dal 2025, ospiterà il nuovo Centro Federale della Federazione Italiana Vela, questo pomeriggio al Waterfront di Levante, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, del sindaco di Genova Marco Bucci, del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, dell'assessore allo Sport e impianti sportivi Alessandra Bianchi e del presidente della FIV Francesco Ettorre. Il progetto, firmato da Obr e Neostudio e finanziato con 7 milioni di euro di fondi Pnrr si articolerà su 2.000 mq e sarà uno spazio sociale aperto a tutti che estenderà l'urbanità di Genova sul mare. "Questa è la testimonianza di un disegno strategico della città che vede lo sport tra le priorità - ha sottolineato il ministro - un progetto che non si collega a degli eventi ma che dà il senso di una visione di lungo periodo, alla quale anche lo sport, in particolare la federazione della Vela, sta dando un contributo significativo". La Casa Vela, quindi, rappresenta l'opera maggiormente pubblica e prominente sul mare del Waterfront di Levante ideato dall'architetto genovese Renzo Piano. "La Casa della Vela sarà molto più di una struttura - ha spiegato il sindaco Marco Bucci - ma sarà un punto di riferimento per giovani atleti, professionisti, appassionati e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport. Un progetto frutto di anni di lavoro e di impegno da parte di tutti noi che si inserisce all'interno di un più ampio disegno per la città: il Waterfront di Levante. Oggi stiamo gettando le fondamenta di un progetto che porterà la nostra città, già celebre per la sua storia marinara, a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vivono il mare".