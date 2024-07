Genova, Caruggiadi: il centro storico si trasforma in un impianto sportivo a cielo aperto

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il centro storico di Genova, famoso per i suoi caratteristici "caruggi", si prepara a trasformarsi in un vivace impianto sportivo a cielo aperto con l'evento "Caruggiadi". Questa iniziativa, che si terrà per quattro week end consecutivi, a partire dal 21 settembre fino l 13 ottobre, punta a valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della città attraverso lo sport, promuovendo l'integrazione e l'inclusione sociale. Le prenotazioni partiranno dal 2 settembre, mentre gli orari di svolgimento delle attività saranno dalle 10.00 del mattino alle 18.30 di sera. Tutti avranno la possibilità di partecipare, a partire dai 6 anni in poi. L'evento, che coinvolgerà numerose piazze e luoghi simbolici del centro storico, nasce dall'esigenza di mettere in risalto le potenzialità di Genova. Con una forte collaborazione tra enti pubblici e privati, tra cui la Fondazione Carige del presidente Lorendo Cuocolo, che mira a creare un connubio unico di valori, obiettivi e benefici per l'intera comunità.

Le "Caruggiadi" offriranno un ampio ventaglio di attività sportive, con ben 20 discipline differenti che spazieranno dalle competizioni agonistiche alle attività amatoriali. Ogni weekend saranno coinvolte cinque piazze a rotazione, permettendo a bambini, ragazzi, adulti e famiglie di scoprire e praticare tantissime attività sportive.

Oltre allo sport, l'iniziativa prevede anche visite guidate nelle storiche botteghe del centro e percorsi tematici che faranno rivivere le affascinanti leggende di Genova. Questo aspetto dell'evento vuole sottolineare l'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio cittadino, creando un'esperienza unica che mescola cultura, storia e sport.

L'obiettivo è far diventare Genova un modello di eccellenza in Italia e in Europa, utilizzando lo sport come strumento di rigenerazione urbana e sociale.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti diversi protagonisti legati all'evento, tra i presenti si è espressa l'assessore Paola Bordilli, che ha affermato: "Rappresenteremo lo sport al di fuori dei luoghi canonici, lo proietteremo nelle piazze, nei vicoli e nei giardini del centro storico, adattandoci anche al tessuto sociale e commerciale del territorio, e alle attività che ogni giorno rendono vivi i caruggi, con le proprie peculiarità , per coinvolgere la più ampia fascia possibile di cittadinanza dai bambini e ragazzi fino agli adulti.

Anche il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, è intervenuto: "Nel pieno svolgimento delle Olimpiadi di Parigi si presentano le Caruggiadi che, come nello spirito olimpico, vogliono unire e permettere, tramite l'attività sportiva, di fare reciproche conoscenze in un ambiente che accoglie culture, tradizioni, stili di vita talvolta molto differenti ed inoltre rivitalizzare, riscoprire e valorizzare angoli di un territorio pieno di storia che ha fatto grande la città rendendola Superba."

In coclusione ha detto la sua anche Lorenzo Cuocolo, presedente della Fondazione Carige, che ha dichiarato: "Le Caruggiadi rappresentano una perfetta sintesi di valoro che cerchiamo di sostenere: da un lato l'attività sportiva, dall'altro l'integrazione sociale e dall'altro ancora la valorizzazione del territorio anche per utilizzi inusuali. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con il comune di Genova, tanto più in un anno importante come questo che vede la nostra città Capitale Europea dello sport."