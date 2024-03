Genova capitale del libro: presentate 130 opere in un anno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sono 130 i libri presentati nell'ultimo anno all'interno del circuito di Genova Capitale italiana del Libro, ovvero un libro ogni tre giorni: è il primo bilancio della manifestazione. Opere che hanno animato il sistema bibliotecario, Palazzo Ducale, senza contare gli eventi come il 'Book Pride' o 'La Storia in Piazza'.

Il percorso culturale avviato proseguirà con la partecipazione della Liguria per la prima volta Regione ospite al Salone del Libro di Torino dal 9 al 13 maggio. Nello specifico delle iniziative principali di Genova Capitale italiana del Libro, grande successo per 'Wislawa Szymborska. La gioia di scrivere', Library at night, Arcipelago della Creatività, 200 anni di Berio, Rolli Days - Esposizione Offiziolo Durazzo Pallavicini, Berio Night e Biblioteca Vivente.

Tra i prossimi appuntamenti mercoledì 27 marzo a Palazzo Ducale 'Conoscere i nemici e raccontarli per combatterli' con l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica per la malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, affiancato dall'onorevole Ilaria Cavo e dal giornalista Mario Paternostro per parlare di divulgazione scientifica, della lezione della pandemia e anche di come combattere le fake news.

"Oggi tracciamo un primo bilancio di Genova Capitale del Libro - spiega la coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini - ma non ci fermiamo qui: a maggio la Liguria sarà ospite per la prima volta al Salone Internazionale del Libro di Torino con uno stand di 220 metri quadri, che avrà come protagonisti i nostri editori e tutta la nostra cultura. In programma ci sono tre grandi eventi che parleranno della comicità, della poesia e del cantautorato della nostra regione: il libro, insomma, continuerà ad essere sfogliato".

"Genova come Capitale Italiana del Libro ha vissuto una grande avventura lunga un anno - commenta il coordinatore del progetto Genova Capitale italiana del Libro Giacomo Montanari -, un anno di eventi, mostre, presentazioni e libri raccontati e diventati anima della città".