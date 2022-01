Genova, caos container a Pra'. Assagenti: "Attivato confronto tra tutte le parti in causa"

di Edoardo Cozza

Il neo-segretario dell'associazione Massimiliano Giglio a Telenord: "Una situazione del genere va a colpire l'intero sistema di trasporti"

Il caos container che si sta vivendo al Terminal Psa di Pra', con le polemiche anche sul 'sovrapprezzo temporaneo' di 10 euro per le compagnie di navigazione per ogni giorno per ogni Teu, continua a far dibattere le varie anime del porto genovese. Tra le parti in causa c'è anche Assagenti, il cui neo-segretario Massimiliano Giglio è intervenuto ai microfoni di Telenord per fare il punto della situazione: "C'è stato un tavolo di lavoro con le varie associazioni di categoria: gli autotrasportatori lo volevano già da tempo, è stato attivato qualche giorno fa. Le singole categorie metteranno in piedi singole proposte operative e urgenti che verranno vagliate da un secondo tavolo di lavoro in modo che le problematiche che abbiamo visto non diventino strutturali in un momento già caldo si per sé"

Sulle tempistiche non vi sono certezze, ma Giglio afferma: "La speranza di tempi rapidi è la prima cosa: una situazione di questo genere va a colpire tutto il sistema di trasporto e complica i piani di tutte le categorie".