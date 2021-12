Genova, caos al Psa: lunghe code ai varchi d'ingresso e agli uffici

di Edoardo Cozza

Il forte vento ha rallentato le operazioni e vi sono assembramenti di mezzi pesanti all'ingresso e di trasportatori per accedere agli uffici. Caos in autostrada

Il forte vento e il maltempo di ieri causano problemi anche a scoppio ritardato: il terminal portuale Genova Psa di Pra' ha visto le operazioni praticamente ferme nella giornata di ieri e oggi si sono create lunghe code di mezzi pesanti per entrare al varco e anche dei trasportatori per accedere agli uffici, con conseguenti assembramenti, come testimoniato dal video e dalle foto.

A causare i problemi, dunque, il maltempo, con Luca Becce, responsabile risorse umane di Psa, che spiega: "Ieri il terminal è rimasto chiuso per il forte vento e oggi abbiamo dovuto smaltire tutto il lavoro: tra le 6 di mattina e mezzogiorno abbiamo 'lavorato' 830 camion. Nessun malfunzionamento delle app".

Questa mattina ci sono state ripercussioni sul traffico sia sulla viabilità ordinaria che su quella autostradale. Tra Arenzano e Genova Pra' sulla A10 in direzione levante si cono contati 8 km di coda, fino a 4 chilometri sulla A26 in direzione Voltri. La situazione è in evoluzione.