Genova, cantieri Staglieno. Bevilacqua (Lega): "Importante ripristino parcheggi prima della fine dei lavori"

"Davanti al cimitero di Staglieno, nel piazzale antistante l'ingresso, è presente il cantiere per le opere di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant'Antonino. A causa dei lavori l'area di parcheggio al centro del piazzale è interdetta. Il caldo di questi giorni rende più difficile la situazione per gli anziani o per coloro che hanno difficoltà motorie, oltre che per le attività commerciali, che si trovano senza possibilità di parcheggio. Per questo ho chiesto con un'interrogazione in Consiglio comunale che almeno parte dei parcheggi possano essere ripristinati prima del termine del cantiere. Gli assessori competenti hanno reso noto che il cantiere verrà affidato a un'altra ditta non appena verrà rescisso il contratto con quella precedente, in scadenza. Entro venerdì una porzione del cantiere verrà però liberata e ci sarà la possibilità di avere nuovamente a disposizione dei posti auto e moto a beneficio di tutta la cittadinanza e delle attività commerciali". Lo dice in una nota Alessio Bevilacqua, Consigliere della Lega in Comune a Genova.