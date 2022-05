Genova, cane cade in un cunicolo: salvato dai vigili del fuoco

di Redazione

L'episodio è avvenuto nel quartiere di Molassana, i pompieri hanno dovuto spaccare il gradino per farlo usci

I Vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli hanno salvato nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 maggio ndr, Jaro, un cane setter di tre anni. L'animale era finito in un cunicolo in via alle Brughe a Molassana, dal quale non riusciva più a uscire.

I Vigili del fuoco hanno rotto lo scalino della gradinata creando così l'apertura necessaria a far uscire l'animale che è stato riconsegnato alla padrona sano e salvo.