Genova, cancellato nella notte da ignoti il murales di Quinto dedicato a Gianluca Vialli

Brutto risveglio per il quartiere di Quinto e per i tifosi di calcio, non solo quelli di fede blucerchiata. E' stato rimosso da ignoti nella notte il murales dedicato a Gianluca Vialli, che era stato allestito al molo dell'amicizia nella zona di Quinto, a Genova, in omaggio all'ex campione di Chelsea, Juventus e Sampdoria.

Il muretto era stato dipinto con i colori blucerchiati e decorato non solo con sciarpe della Sampdoria ma anche di altre squadre: un simbolo per un luogo che è un luogo che" dovrebbe unire tutte le tifoserie per ricordare e onorare una persona che ci ha lasciato troppo presto" - come si legge in numerose pagine di Facebook che hanno testimoniato il fatto

Il murales era diventato un simbolo di sport e amicizia, ed era comparso nel docufilm "La Bella Stagione" che ripercorre la storica cavalcata della Sampdoria nell'anno dello scudetto.

Nella foto, condivisa sui social dalla pagina "Il molo dell'amicizia" viene mostrato il murales prima e dopo questo atto vandalico.