Genova, “Camminata dei Babbi Natale”: la città si colorerà di rosso a favore del Gaslini

"Tutti sono chiamati a camminare insieme il 22 dicembre. Per noi sarà un momento importantissimo essere tutti colorati di rosso e camminare con la musica accompagnati dalla musica per poter festeggiare questo Natale. Ci stiamo impegnando per fare in modo che il numero dei Babbo Natale quest'anno sia il più ampio possibile", spiega Anna Zanuttini, segretario generale Fondazione Gaslininsieme ETS.

È stata fatta anche una comunicazione interna al Casilini per i dipendenti e per tutte le persone che vivono questo meraviglioso ospedale con una chiamata ulteriore a partecipare e a schierarsi. Per ogni Babbo Natale saranno donati 5 euro per l'acquisto di un ecografo per il Dipartimento Emato-Oncologia-Trapianto dell'ospedale pediatrico Giannina Gaslini.