Genova, caldo da bollino rosso: niente stop dei lavori nei cantieri in porto, ma turni riorganizzati

di Edoardo Cozza

Domani e giovedì allerta massima per le temperature: previste interruzioni parziali e una eventuale rimodulazione degli orari

Arriva la vera ondata di caldo a Genova con due giorni, mercoledì e giovedì, da bollino rosso. E i responsabili della sicurezza nei cantieri delle grandi opere per il porto e la città hanno immediatamente diramato le misure da adottare nei giorni di massima allerta per prevenire colpi di calore nell’esecuzione dei lavori in esterna. Al momento, non si prevede lo stop delle operazioni, ma in funzione del tipo di lavorazione in corso e dell’esposizione dei cantieri, saranno attuate interruzioni parziali e rimodulazione dei turni di lavoro nelle ore meno calde.

L’andamento dell’emergenza è costantemente monitorato dai coordinatori della sicurezza incaricati da AdSP insieme ai responsabili alla sicurezza delle imprese appaltatrici e sub appaltatrici. In funzione del bollettino di domani con la previsione per i prossimi giorni e delle relative linee guida del Ministero della Salute non si escludono ulteriori misure preventive per la tutela dei lavoratori.