Genova, calcinacci in via XX Settembre. Area transennata, anziano inciampa e si ferisce

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un anziano è inciampato in via XX Settembre e si è ferito al punto di dover essere portato via in ambulanza, sotto lo sguardo di una ventina di passanti che si sono riuniti tutti intorno al signore. Causa dell'accaduto, in parte è stata la chiusura di un tratto di via XX Settembre sotto i portici, transennata da ieri sera dopo che un passante è stato quasi colpito da un pezzo di intonaco crollato dal soffitto. Sono stati effettuati dei sopralluoghi per capire come agire e nel mentre l'area è stata chiusa al passaggio in attesa di valutazioni. Le cause potrebbero essere dovute all'usura dei soffitti, ma anche a infiltrazioni che si sono create nel tempo. I negozianti nelle vicinanze lamentano da giorni che queste infiltrazioni fanno allagare i loro negozi. Il problema deriverebbe da piazza Santo Stefano che si trova proprio sopra ai portici.

La vicenda non si è conclusa così però, dopo che l'uomo è stato soccorso è arrivata un'altra ambulanza pochi minuti dopo per soccorrere una ragazza che vedendo la scena e la profonda ferita dell'uomo si è impressionata ed è svenuta.