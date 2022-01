Genova, calci alla schiena e pugni contro la ex: arrestato in Sottoripa

di Marco Innocenti

La donna era seduta in piazza Caricamento in compagnia del figlio e di due amici, aggrediti anche loro dopo essere intervenuti per fermare l'uomo

La polizia locale ha arrestato un uomo di 38 anni che, il 31 dicembre, ha aggredito la ex compagna, il figlio di lei e due amici della donna. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna era seduta in piazza Caricamento quando il suo ex compagno l'ha vista e le ha tirato prima un calcio sulla schiena e poi l'ha colpita con due pugni in faccia. Dopo ha colpito anche due amici e il figlio di lei, che erano intervenuti per difenderla.

A notare la scena sono stati alcuni passanti che hanno fermato una pattuglia della polizia locale. I poliziotti hanno cercato l'aggressore e lo hanno individuato poco distante in via Sottoripa. Quando si sono avvicinati, l'aggressore è caduto a terra in preda a una crisi di panico. I due amici della donna sono stati trasportati in ospedale.