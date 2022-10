Genova, Bucci: "Niente restrizioni particolari sui riscaldamenti, seguiremo il decreto"

Il Comune di Genova non aggiungerà misure ulteriori al decreto sul riscaldamento. "Per ora non vediamo la necessità di mettere ulteriori restrizioni. Vedremo come andrà la situazione nei prossimi mesi" ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci parlando a margine del convegno su "Infrastrutture digitali e logistica predittiva".ù

"Sono fiducioso per il futuro, anche perché i prezzi dell'energia stanno scendendo, non sono tornati come prima ma sono diversi dalla punta dei primi mesi dell'estate" ha aggiunto. Per quanto riguarda la possibilità di autorizzare una deroga all'accensione dei caloriferi nel caso di un freddo più intenso: "Vedremo, certo la situazione della vita delle persone è più importante di tutto il resto" dice il sindaco.

Su luci e luminarie nel periodo natalizio, aggiunge "stiamo lavorando per trovare le soluzioni per cui tutti alla fine ottengano qualche risultato" intanto il Comune sta cercando di rinegoziare contratti con le compagnie: "Ci stiamo lavorando e sono molto positivo".