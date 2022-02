Genova, Bucci: "In arrivo 8 miliardi di finanziamenti ma serve semplificazione burocratica"

di Marco Innocenti

"Noi siamo pronti e col Ponte San Giorgio abbiamo già dimostrato di saper spendere bene le risorse: senza semplificazione ci saranno difficoltà enormi"

A fare gli onori di casa a Palazzo Ducale, in occasione della visita del ministro Roberto Cingolani, era presente il sindaco di Genova Marco Bucci che ha colto l'occasione per fare il punto della situazione, anche col ministro Cingolani, sui finanziamenti che arriveranno sulla nostra città nei prossimi anni, dal Pnrr ma non soltanto. "Noi siamo stati molto attivi sul Pnrr - ha detto Bucci - ma per Genova ci sono altre situazioni che ci hanno permesso di arrivare ad avere i 6 miliardi di finanziamenti su cui oggi possiamo contare. Più ci sono altri 2 miliardi che devono essere ancora approvati e io oggi parlerò soprattutto di questi. Mi riferisco al porto ecosostenibile per circa 800-900 milioni e al sistema per il cloud nazionale qui a Genova, presentato da circa un anno. A quel punto avremo delineato il futuro della nostra città".

Il vero tema centrale, secondo Bucci, saranno però le procedure burocratiche con le quali sarà possibile (o impossibile) spendere queste risorse: "Noi siamo pronti a gestire questi fondi e l'abbiamo dimostrato con il ponte San Giorgio. Abbiamo però bisogno di semplificazione, proprio applicando il metodo Ponte. Senza usare questo sistema, ci sono parecchie difficoltà che sono inaccettabili se si vuole arrivare in fondo".