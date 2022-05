Genova, Bucci: "Il ministero ha dato l'ok alla diga foranea, l'iter va avanti"

di Edoardo Cozza

Il sindaco annuncia l'approvazione da parte del dicastero della transizione ecologica: "È fondamentale, darà alla città l'importanza che merita"

L'iter per la diga foranea di Genova non è fermo, anzi procede e c'è anche una grossa novità annunciata dal sindaco Marco Bucci: "Negli ultimi due giorni il ministero della transizione ecologica ha dato l'approvazione all'opera, dunque il progetto va avanti. Se c'è qualche intoppo? No, perhcé gli iter di approvazione richiedono tempo, c'è bisogno di studi, documenti e carte da proporre: è importantissima per la città e darà a Genova l'importanza che merita".