Genova, Bucci e Dello Strologo firmano "il patto con i consumatori"

di Redazione

La soddisfazione di Assoutenti. "I cittadini devono essere al centro di tutti i progetti e aiutati nella loro quotidinianità"

Il sindaco uscente Marco Bucci e il principale sfidante a capo della coalizione PD-M5S, Ariel Dello Strologo, hanno sottoscritto il “Patto con i consumatori” per una città più vivibile, della mobilità sostenibile, rispettosa dell'ambiente e digitale, e si sono impegnati a migliorare, qualora eletti, la delibera di giunta del 2007 che individuava nelle associazioni dei consumatori i soggetti rappresentativi dei cittadini genovesi in materia di consumi e servizi.

Lo afferma Assoutenti, che ricorda come tra gli obiettivi del Patto figurino un più efficace monitoraggio dei servizi resi alla popolazione sia direttamente dall'amministrazione comunale che dalle sue aziende, a partire da AMIU e da AMT.

Particolarmente apprezzata dai candidati Sindaci la rete degli sportelli dei consumatori attivi nel Comune di Genova, specie per quanto riguarda il rilascio dello SPID e l'assistenza digitale agli anziani.

Le Associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore, si dicono soddisfatte per l'attenzione dimostrata sia verso progetti education fortemente vocati alla sostenibilità e all'economia circolare, come quello che vuole fare dell'Istituto Agrario Marsano un centro internazionale degli oggetti del riuso prodotti dalle scuole di tutto il mondo, sia verso il potenziamento delle spiagge libere.