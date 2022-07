Genova, bruciano le alture di Voltri: abitazioni lambite dalle fiamme

di Redazione

Chiuse alcune strade. Sta operando un elicottero oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Genova e Savona

Fiamme questa mattina sulle alture di Voltri a Genova. Il fuoco sta interessando via Novella e via 2 Dicembre 1944. E proprio in via 2 Dicembre le fiamme sono arrivate fino ai balconi di due abitazioni. Alcuni abitanti sono scesi in strada spaventati ma fortunamente pochi minuti fa hanno potuto fare rientro nelle loro case.

L'incendio è divampato nella notte e poi si è alimentato spinto anche dal forte vento che tira in zona. Da alcune ore sta operando un elicottero oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Genova e Savona. Atteso un altro elicottero partiro da Imperia.

La polizia locale ha chiuso le intersezioni di via Novella con via de Santis e via Martiri del Turchino.

Nella serata di ieri un incendio ha interessato la zona di Arenzano ma è stato domato dopo alcune ore di lavoro.