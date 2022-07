Genova, incendio in un appartamento a Voltri: chiusa via Don Giovanni Verità

di Redazione

La polizia locale ha chiuso via Aurelia e via Don Giovanni Verità. Sul posto i Vigili del fuoco e un'ambulanza

Un incendio sta interessando un appartamento nel quartiere genovese di Voltri. La polizia locale ha chiuso via Aurelia e via Don Giovanni Verità all'altezza del civico 97 in entrambe le direzioni. Da qualche minuto è stato istituito il transito a senso unico alternato.

Sul posto i Vigili del fuoco e un'ambulanza.