Genova, Briatore: "A causa della barca sequestrata per me venire qui non era il massimo, ora non escludo investimenti"

"Per tanti anni per me venire a Genova non era il massimo, a causa della vicenda della barca sequestrata da cui poi sono stati tutti assolti. Ora, invece, non escludo investimenti in virtù della collaborazione con questa amministrazione, che vuole fare e fa. Il mio pop up restaurant sarà temporaneo, aperto solo durante il Salone Nautico, ma in futuro vedremo".

Lo ha detto l'imprenditore Flavio Briatore, in occasione della presentazione al Salone Nautico di Genova del suo pop up restaurant temporaneo. Ecco l'intervista integrale.