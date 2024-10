Genova: Bper cede palazzo di via Isonzo, ex centro dati Carige

Prosegue la politica di snellimento e razionalizzazione del patrimonio immobiliare di Bper, conseguentemente all'acquisizione di Carige. Il gruppo bancario emiliano ha infatti perfezionato la vendita di un immobile di 11mila metri quadrati su cinque piani, ubicato in via Isonzo a Genova, già utilizzato dal glorioso istituto genovese come centro di elaborazione dati. L'acquirente è un primario operatore specializzato nella fornitura di data center di interconnessione. L'operazione ha visto come consulente strategico Cbre Italy.

"Siamo lieti di aver concluso la dismissione di quest'immobile - spiega il responsabile della Direzione immobiliare di Bper Daniele Martignetti - perseguendo la gestione attiva del portafoglio immobiliare che ci permette di finalizzare operazioni che consentono l'ottimizzazione del comparto immobiliare non strumentale e al contempo la rivitalizzazione di immobili in contesti urbani rilevanti come il Comune di Genova, città che in questo caso rafforza la sua rilevanza in ambito tecnologico".

"La competenza immobiliare della nostra struttura, ha permesso di individuare il migliore uso alternativo dell'immobile - sottolinea il responsabile del Servizio Ream di Bper Gianluca Valdambrini - e di ottimizzare il processo di dismissione con l'individuazione e l'ingresso sul mercato italiano di un primario operatore specializzato".