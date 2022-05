Genova, Borchi sulla visita alle strutture sociosanitarie "Tanti lati positivi per l'assistenza"

di Tiziana Cairati

Ubaldo Borchi, Responsabile Sanità per la regione Liguria, insieme al sottogretario di Stato Andrea Costa ha visitato alcune strutture a carattere sociosanitario.

"Prima di tutto ringraziamo il sottosegretario Costa. Durante la visita non sono emerse criticità, ma lati positivi per l'assistenza e per la solidarietà sicuramente perchè abbiamo visitato presso un consorzio che ha vinto un appalto prefettizio per la gestione di profughi ucraini e abbiamo visto una realtà di mamme, bambni e nonne e abbiamo visto solidarietà. Poi con il sottosegretario abbiamo proseguito la visita in un'altra realtà genovese istituto Chiossone che si occupa in prevalenza di bambini ipovedenti".