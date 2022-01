Genova, bimba di 7 anni investita a Marassi: è grave in ospedale

di Edoardo Cozza

Un'auto travolge la piccola tra corso Sardegna e via Fereggiano: è in codice rosso al Gaslini. Ferite anche due ragazze di 25 anni: per loro codice giallo

Lunedì 17 Gennaio 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn