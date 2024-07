Genova, beni confiscati alle Mafia, assessore Maresca: "Pugno duro del Comune per ripristino legalità"

«Il Comune di Genova sta mettendo in campo, in accordo con l’assessorato alla Sicurezza e all’assessore Gambino – tutte le misure necessarie affinché problematiche ed episodi come quello accaduto qualche giorno fa a opera di un membro della famiglia Canfarotta non si ripeta. È nostra intenzione usare il pugno duro nei confronti di che perpetra certi atteggiamenti e denunceremo abusi e occupazioni abusive per far sì che la Polizia locale possa ripristinare in maniera celere la legalità. Come Comune teniamo lo stato dei beni confiscati alle mafie strettamente attenzionato e al prossimo tavolo di lavoro inviteremo tutti gli intenti competenti, dalla questura alle forze dell’ordine, inclusi enti ed associazioni, per lavorare in maniera congiunta a tutela della legalità». Lo ha detto l’assessore al Patrimonio Francesco Maresca.