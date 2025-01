Genova, Beghin (M5S): “Dal 2017 nessun intervento efficace contro il dissesto idrogeologico, città in pericolo”

Genova continua a fare i conti con il dissesto idrogeologico, tra frane, alluvioni e ritardi sulle infrastrutture. Tiziana Beghin, ex europarlamentare M5S e candidata sindaca per la coalizione progressista, punta il dito contro l’inerzia dell’amministrazione uscente Bucci-Piciocchi, accusata di non aver fatto abbastanza dal 2017 per mettere in sicurezza il territorio.

Le accuse di Beghin – "Ci sono mille frane solo nel Comune di Genova", ha dichiarato Beghin, citando l’ultima rilevazione dell’Ispra. "La natura ci presenta il conto delle nostre cattive azioni, ma la prevenzione sembra un concetto sconosciuto a questa giunta". La candidata critica duramente i mancati progressi sullo scolmatore del Bisagno, un’opera fondamentale ma ferma al 20% dei lavori.

Situazioni critiche – L’ex europarlamentare sottolinea il rischio per i cittadini, come dimostrato dalla frana al Lagaccio che ha coinvolto un tubo del gas. "Mentre si spendono milioni per progetti come la funivia, i quartieri più vulnerabili sono lasciati a sé stessi", ha aggiunto.

Prevenzione e monitoraggio – Beghin propone un piano serio per affrontare il rischio idrogeologico, investendo in monitoraggi e manutenzioni ordinarie. "Prevenire è costoso, ma è l’unico modo per salvare vite umane e risparmiare in emergenze future", ha dichiarato.

Una visione alternativa – Secondo Beghin, Genova merita un’amministrazione capace di mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle si propone di guidare la città con competenza e concretezza, puntando su prevenzione e infrastrutture efficienti.

