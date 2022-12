Genova, bambini protagonisti del calendario 2023 della Polizia Locale

Un'edizione che mette al centro i più piccoli. Sono i bambini i protagonisti del calendario 2023 della Polizia Locale del Comune di Genova. Nella pubblicazione si possono ammirare le immagini dei tanti progetti portati avanti dal corpo cittadino insieme a numerose scuole del territorio, con una particolare attenzione alla sicurezza stradale e un impegno concreto: il ricavato del calendario sarà devoluto a sostegno del progetto "Accogliere oltre che curare" dell'ospedale Giannina Gaslini. Alla presentazione del calendario, oggi a Palazzo Tursi, erano presenti l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, il vicecomandante della polizia locale Varno Maccari e il presidente del Gaslini Edoardo Garrone, senza dimenticare ovviamente i bambini e le maestre delle scuole elementari all'interno delle quali sono stati portati avanti gli incontri e i laboratori sull'educazione alla mobilità.

Varno Maccari spiega come questa iniziativa si basi sul sorriso dei bambini e sul cuore che la Polizia Locale cerca di accendere con gli operatori che intervengono sul territorio. Essi, come spiega Maccari, hanno il compito di sensibilizzare e prevenire, affinchè chi guida un veicolo sia più prudente. Il vicecomandante ricorda poi come il tema della sicurezza stradale sia molto importante per Genova, essendo il territorio genovese molto vulnerabile al traffico:" L'educazione stradale è importantissima, gli operatori si sono cimentati con i bambini operando sinergicamente per poter conferire con loro e spiegare le regole. Iniziamo con gli automobilisti di domani ma che già oggi possono aiutare ad accrescere la cultura della mobilità parlando con i loro fratelli e genitori."

Sergio Gambino ricorda come le immagini raccolte nel calendario testimonino e riassumano il lavoro svolto dagli agenti al servizio della città, grazie all'azione di sorveglianza del rispetto delle regole ma anche alla prevenzione e all'informazione. L'assessore alla Sicurezza spiega come il calendario, realizzato con l'aiuto dei bambini della scuola primaria, sia volto all'educazione e alla sensibilizzazione di un comportamento corretto: "Cominciamo dalle giovani generazioni, i futuri guidatori. I più piccoli, ma anche i ciclisti e i pedoni devono conoscere le regole per non mettersi in situazioni di pericolo. Inoltre, attraverso la donazione che ogni anno facciamo al Gaslini, abbiamo la possibilità di essere di aiuto per bambini che hanno problemi di salute."

Edoardo Garrone, presidente del Gaslini, ha voluto sottolineare come ogni anno, da molto tempo, con questo calendario l'ospedale riceva un dono materiale molto importante. Garrone spera che la pubblicazione sia anche un buon auspicio per l'anno a venire, quello in cui dovrebbero partire i lavori per il nuovo Gaslini: "Il progetto va avanti, se le tempistiche verranno rispettate la Locale avrà molto da lavorare, dato che con un grande cantiere le Forze dell'Ordine hanno sempre tanto da fare." Il presidente del Sole 24Ore conclude ringraziando la polizia e Marco Bucci: "Son venuto anche per ringraziare entrambi, il sindaco ha sempre dato una mano per quanto è di sua competenza e ci è sempre stato vicino sul progetto del nuovo ospedale."