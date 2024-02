Genova, aumenta la tariffa degli asili nido: rispetto al 2022 prezzi su dell'11 per cento

Le tariffe orarie degli asili nido privati nell'ultimo anno a Genova sono aumentate dell'11% rispetto al 2022. Lo rileva un'analisi di Altroconsumo, l'organizzazione dei consumatori che si è focalizzata sul monitoraggio dello stato dei sistemi di welfare per le famiglie in Italia, coinvolgendo gli asili nido comunali, 285 privati in otto grandi città (Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Napoli e Palermo) e mille intervistati. Altroconsumo evidenzia che "in Italia i posti al nido bastano solo per il 28% dei bambini". Per il capoluogo ligure sempre per quanto riguarda gli asili privati il costo medio mensile è di 500 euro in caso di frequenza full time (cioè 9 ore) e scende a 390 con 5,30 ore di frequenza. Su quelli comunali Altroconsumo prende in considerazione le tariffe mensili scagliandole in base all'Isee. Per quanto riguarda Genova si passa da 492 euro al mese senza la presentazione dell'Isee a 100 euro in caso di Isee non superiore ai 10mila euro. A inizio 2024 la Regione Liguria ha stanziato 8 milioni per garantire la gratuità degli asili nido innalzando il tetto Isee per le agevolazioni fino a 35mila euro.