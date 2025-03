Genova, assunzioni Comune, botta e risposta sindacati-Piciocchi: "Dipendenti in calo", "No, sono aumentati e l'età media è scesa"

Botta e risposta tra sindacati e amministrazione comunale sulla pianta organica, dopo l’incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli della giunta Pietro Piciocchi e Marta Brusoni.

Fp Cgil - "Il 31 marzo faremo un'assemblea di tutto il personale comunale per aggiornare chi lo vorrà sulla situazione degli organici. Oggi abbiamo incontrato il Sindaco facente funzioni Piciocchi e l’assessore Brusoni, ma non abbiamo ricevuto risposte positive. Se l’amministrazione non cambia, a farne le spese saranno i servizi, a partire da quelli museali, biblioteche e cimiteri", dichiarano Luca Infantino e Paola Notari. Il Comune ha confermato il piano di assunzioni 2025, che prevede 145 assunzioni a fronte di 290 cessazioni: 63 nella scuola (33 operatori, 11 educatrici, 19 insegnanti), 20 assunzioni obbligatorie, 19 agenti di PL, e 1 Dirigente. Per 42 unità restanti non sono state fornite risposte. Il Comune ha perso 584 posti di lavoro in 4 anni, l’11,3% dell'organico. Questo porterà a un peggioramento dei servizi, con carichi di lavoro e stress aumentati, difficoltà nella mobilità interna e nelle ferie. "Siamo anche venuti a sapere che si prevede l’esternalizzazione del front office delle biblioteche Berio e De Amicis", aggiunge Infantino. La FP CGIL ha dichiarato aperta la mobilitazione con un'assemblea generale il 31 marzo 2025 dalle 10 alle 13.

Cisl Fp - "Oggi si è tenuto un incontro sul piano assunzionale triennale 2025/2027. Il Comune di Genova sta affrontando una grave carenza di personale che rischia di compromettere i servizi essenziali. Nel 2025 sono previste 145 assunzioni a fronte di 290 pensionamenti, con un turnover limitato al 50%. La situazione è attribuita ai vincoli finanziari, ma non possiamo accettare una riduzione drastica del personale, che passerà da 5.019 dipendenti nel 2024 a 4.584 nel 2027", affermano Gabriele Bertocchi e Cinzia Maniglia. Tra le 145 assunzioni previste, 63 saranno dedicate alla scuola (33 collaboratori socio-educativi, 11 assistenti nido, 19 insegnanti). Inoltre, sono previste 20 assunzioni obbligatorie per categorie protette e 19 agenti di polizia locale da graduatoria in scadenza. Per le restanti 43 unità, i profili non sono ancora definiti. La Cisl FP ha chiesto chiarimenti sull’esternalizzazione dei servizi di front-office delle biblioteche, ma l’amministrazione ha negato informazioni. "La carenza di personale è il risultato di vincoli normativi e scelte politiche passate. È fondamentale proteggere i servizi essenziali e garantire pari dignità tra tutti i servizi", concludono.

La replica di Piciocchi - Il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi replica: "I servizi ai cittadini sono pienamente garantiti, senza tagli in alcun settore. L’amministrazione è impegnata nella richiesta di allentamento dei vincoli di bilancio. Dal 2018 a oggi, i dipendenti comunali sono passati da 4.934 a 5.019, con oltre 3.600 nuove assunzioni, mantenendo il turnover al 100%. Grazie a queste assunzioni, l’età media dei dipendenti è scesa da 57 a 48 anni, introducendo nuove figure. Siamo certi che, anche con Anci, troveremo soluzioni per continuare sulla strada intrapresa", conclude.

