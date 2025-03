Liguria, Fim Cisl, Venzano confermato segretario: "Ribaltamento a mare Fincantieri priorità, industria riparta da eccellenze"

Christian Venzano è stato eletto segretario generale della Fim Cisl Liguria al termine del XII congresso della federazione dei metalmeccanici della Cisl che si è svolto a Genova, alla presenza del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e del segretario nazionale Fim Cisl Valerio D’Alò. Per lui si tratta di una conferma, in segreteria insieme a lui eletto e confermato Simone Mara.

“Abbiamo eccellenze che danno lustro alla Liguria e a tutta l’Italia come l’Ex Ilva, Piaggio Aerospace, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare ed Ansaldo Green Tech che sono la risposta per il fabbisogno energetico del paese e deve essere costituito un polo dell’energia a Genova per le alte competenze che ci sono in materia, e Leonardo deve cogliere tutte le opportunità di crescita del lavoro e dell’occupazione in Liguria e per questo va mantenuto il sito di via Hermada – ha spiegato Venzano durante la sua relazione – e stiamo lavorando per costruire un futuro importante".

"L’industria ligure deve ripartire da qui con la consapevolezza che ci sono settori che però stanno soffrendo come l’automotive, dove stiamo lavorando intensamente”, aggiunge Venzano che parla poi di Fincantieri: “Ci deve essere un gioco di squadra tra tutti i soggetti interessati per ottenere lo stanziamento per la terza ed ultima fase del ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente: così diventerà il cantiere più importante non solo in Italia ma in tutta Europa. E’ un obiettivo da raggiungere. La prima e la seconda fase del ribaltamento a mare sono partite senza fermare l’attività del cantiere: questo è un riconoscimento significativo all’organizzazione del lavoro e al grande impegno delle maestranze, adesso bisogna concludere l’opera con la parte più importante ed invasiva con lo spostamento della ferrovia ma è fondamentale che venga realizzata”, spiega ancora Venzano.

