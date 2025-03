Immobili di lusso: Liguria al quinto posto nelle ricerche dei compratori stranieri, uno su quattro è tedesco

La Liguria si conferma territorio privilegiato per gli stranieri intenzionati ad acquistare immobili di lusso in Italia. La nostra regione si colloca al quinto posto, raccogliendo il 7,1% delle ricerche totali, subito dopo la Sardegna, che si attesta all'8,5%. La Liguria (nella foto, Villa Domus a Sestri Levante, opera dell'architetto Luigi Carlo Daneri e costruita tra il 1938 e il 1940) è seguita dalla Sicilia con il 6,5%, mentre le primissime posizioni sono dominate dalla Toscana, che registra circa il 20% delle preferenze, e dalla Lombardia, con oltre il 17%. Il Lazio, pur essendo anch'esso molto richiesto, si colloca al terzo posto con l'11,5%, pur distaccato dalle prime due regioni. Seguono poi il Veneto al 6,3%, la Campania all'5,2% e il Piemonte al 4%. Al decimo posto della classifica si trova il Trentino-Alto Adige, con il 3,5% delle preferenze per le abitazioni di lusso.

Per quanto riguarda l'origine delle ricerche, la Germania rappresenta il Paese di maggior interesse per il mercato immobiliare di lusso in Italia, con la Liguria che raccoglie il 27% delle ricerche provenienti da lì, insieme alla Toscana (23%) e alla Sardegna (28%). In particolare, il Trentino-Alto Adige spicca come la regione con la maggiore richiesta tedesca, con oltre il 50% delle ricerche. Nel contesto delle grandi città, Milano, Firenze e Roma mostrano tendenze diverse. A Firenze, la maggior parte delle ricerche arriva dalla Germania, che raggiunge il 24,4%, ben al di sopra della Francia (12,4%). A Roma, le ricerche sono quasi equamente divise tra Francia (14,7%) e Germania (14,2%). A Milano, invece, la Francia guida la classifica con l'11,2%, seguita dalla Germania con il 10,2%.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.