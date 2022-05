Genova, assessore Scajola: "A breve saranno rimosse tutte le macerie della Diga di Begato"

di Tiziana Cairati

Anche il quartiere vivrà in modo diverso con il riciclo dei materiali in altri cantieri

"Entro pochi giorni a Genova verranno rimosse completamente le macerie della Diga di Begato, che è stata demolita in modo intelligente, ovvero già durante la demolizione i materiali sono stati separati per essere riciclati in altri cantieri".

Ad annunciarlo l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione del capogruppo Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

"Anche lo stesso quartiere di Begato vivrà in modo diverso con il riciclo dei materiali della Diga in altri cantieri", spiega Scajola il progetto di riqualificazione dell'ex quartiere di edilizia popolare.