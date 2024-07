Genova, arcivescovo Tasca: "Estate serva a ritrovare senso della vita"

L'estate sia un tempo propizio per «ritrovare il senso e lo scopo della vita». È questo, in sintesi, il contenuto del messaggio che mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, ha indirizzato agli ospiti e ai turisti che trascorrono le loro vacanze nel territorio della sua diocesi.

"Carissimi turisti e ospiti - si legge nel testo diffuso dall'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali - come vescovo della Chiesa che è in Genova, a nome di tutta la comunità diocesana, vorrei far giungere a voi turisti il mio semplice saluto, ringraziandovi per aver scelto di trascorrere tra di noi un periodo di riposo». «Sono certo - continua l'arcivescovo - che le nostre comunità cristiane potranno essere per voi uno spazio e un luogo idoneo per trovare ristoro nel corpo e nello spirito. Questo periodo di vacanza sia un'occasione propizia per riprendere le forze fisiche e interiori. La celebrazione dell'Eucaristia, la possibilità di poter celebrare la Riconciliazione, le proposte culturali e di preghiera che mi auguro vi saranno suggerite, possano contribuire a ritrovare il senso e lo scopo della vita".

Il dépliant è stato stampato in diverse migliaia di esemplari ed è reperibile sul sito web diocesano e nei luoghi più 'turistici' della diocesi di Genova: nelle parrocchie del levante, in quelle del ponente, in centro, all'Acquario, nella Cattedrale di San Lorenzo, alla Libreria San Paolo e negli alberghi del centro città. Il testo integrale del messaggio è tradotto anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo.