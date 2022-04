Genova, Ape Confedilizia: "Con la riforma del catasto rischio aumento dell'Imu del 27 per cento"

di Redazione

L'associazione ha anche allestito un gazebo in via Venti Settembre per rilanciare il suo allarme sui possibili aumenti della base imponibile

