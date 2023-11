Genova: Ansaldo Nucleare e Associazione Italiana Nucleare firmano accordi con Francia e Romania

Ansaldo Nucleare ha siglato, assieme all’Associazione Italiana Nucleare (AIN), un accordo di collaborazione con EDF e con il Groupement des Industriels Français de l’Energie Nucléaire (GIFEN) finalizzato a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi per collaborare nello sviluppo di soluzioni innovative (EPR2, NUWARD) in grado di garantire una produzione di energia nucleare pulita ed efficiente.



Si tratta di un passo importante per il futuro dell’energia nucleare, che vede tra le protagoniste due aziende di eccellenza: Ansaldo Nucleare, simbolo della filiera nucleare italiana, ed EDF, principale produttore e fornitore di energia nucleare in Francia. Questo nuovo accordo firmato alla presenza dell’Ambasciatrice Italiana in Francia, Emanuela D’Alessandro, rafforza la cooperazione tra queste due realtà, già intrapresa con la firma di due importanti accordi per lo sviluppo di un sistema integrato di supply chain a supporto dei nuovi progetti.



Nel quadro della cooperazione internazionale, Ansaldo Nucleare sostiene l'iniziativa firmata tra l’Associazione Italiana Nucleare e il Romanian Atomic Forum (ROMATOM), al fine di consolidare i rapporti italo-rumeni in ambito nucleare. Tale iniziativa rappresenta un vero sostegno al programma nucleare rumeno, in particolar modo nella fase attuale di preparazione alle attività del Refurbishment dell’Unità 1 di Cernavoda, caratterizzate dalle interazioni tra aziende italiane, con a capo Ansaldo Nucleare, e aziende rumene.



Gli accordi sono stati siglati durante la World Nuclear Exhibition, la più importante manifestazione fieristica per il nucleare civile che si sta svolgendo in questi giorni a Parigi. “Questi accordi mostrano con evidenza come Ansaldo Nucleare e tutta la filiera italiana siano riconosciute a livello internazionale per le loro competenze e capacità realizzative sul mercato nucleare e siano in grado di supportare lo sviluppo della produzione di energia pulita” afferma Roberto Adinolfi, Presidente di Ansaldo Nucleare.

Ansaldo Nucleare si propone ai clienti che operano nel campo dell’energia atomica sia come fornitore diretto di servizi, sia come punto di riferimento per i prodotti di Ansaldo Energia di interesse per il settore nucleare, tra cui turbine a vapore, generatori e attività di service a essi correlati.