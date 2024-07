Genova: Ansaldo Energia si espande in Irlanda, progetto per sicurezza energetica

Ansaldo Energia ha firmato un contratto (nella foto, la firma dell'accordo) per un nuovo progetto di sicurezza energetica da 299 MW a Poolbeg, Dublino (Irlanda). In consorzio con Cobra, Ansaldo Energia fornirà al cliente finale, l'Electricity Supply Board (Esb), una moderna turbina a gas AE94.3A e il generatore associato, che contribuiranno alla sicurezza energetica e alla transizione energetica irlandese.

La turbina AE94.3A di Ansaldo Energia "è stata selezionata per la sua affidabilità, convenienza e per le sue elevate prestazioni - si legge nella nota di Ansaldo -. Questa turbina è ideale per applicazioni con picchi di carico, un fattore chiave che ha consentito l'aggiudicazione della gara. Il progetto prevede lo sviluppo di una centrale elettrica a ciclo semplice che rafforzerà la flessibilità operativa e la stabilità del sistema energetico irlandese che vede una penetrazione sempre crescente di fonti energetiche rinnovabili, per loro natura intermittenti. In questo contesto, la turbina AE94.3A dimostra la sua capacità di rapida risposta alle fluttuazioni del fabbisogno energetico. La turbina a gas AE94.3A ha dimostrato sul campo ottimi risultati in termini di flessibilità operativa e affidabilità, con 115 unità installate in tutto il mondo e oltre 5 milioni di ore di funzionamento equivalenti".

Con il completamento previsto per l'inizio del 2027, la centrale di Poolbeg rappresenta un contributo significativo all'infrastruttura energetica irlandese.

"Questo risultato - ha detto Stefano Gianatti, evp New Units di Ansaldo Energia - lo consideriamo come un premio per la nostra eccellenza tecnologica e produttiva e una testimonianza del primato di Ansaldo Energia come partner di fiducia per la sicurezza e la transizione energetica".