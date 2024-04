Genova, Ansaldo Energia, Fabbri: "Green Tech crescerà qui"

"Ansaldo Green Tech ora guarda solo Genova. Quella di Trieste era un'opzione che è sfumata. Ma abbiamo gli spazi e il modo per crescere nella nostra sede di Genova. Aprire a Trieste sarebbe stato un modo per dare una dimensione molto più nazionale all'Ansaldo e creare un'asse ideale fra Trieste e Genova, però è andata diversamente e non innesco una gara con qualcun altro per un sito avendo a disposizione quello di Genova. Per ora bastano e, anzi, bisogna caricarli".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, a proposito dellla reindustrializzazione delle aree Wartsila a Trieste a cui l'azienda era interessata per produrre impianti per ricavare energia dall'idrogeno e che si è invece aggiudicata Msc che realizzerà un impianto di produzione di vagoni ferroviari per le merci.