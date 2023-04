Genova ancora protagonista in Costa Azzurra al salone "Id Weekend di Nizza"

Genova continua a essere protagonista oltralpe e soprattutto in Costa Azzurra. Dopo gli incontri del progetto “From Italy to Nice with love”, i rappresentanti dei venti comuni hanno inaugurato il salone B2C “ID weekend di Nizza”: per Genova presente l’assessore allo Sport, Impianti sportivi e Turismo Alessandra Bianchi. Con Bianchi, all’inaugurazione, il deputato francese Eric Ciotti, senatrice Alexandra Borchio e l’assessore al Commercio della municipalità di Nizza Franck Martin.



Dopo il taglio del nastro lo spostamento nel Principato di Monaco dove, a Montecarlo, l’assessore e gli altri comuni aderenti al progetto “Visitez l’Italie” sono stati ricevuti dal sindaco Georges Marsan e dall’ambasciatore italiano a Monaco Giulio Alaimo.

«Abbiamo avuto un’altra importante occasione per per consolidare la collaborazione tra i territori italo-francesi e creare nuove sinergie - spiega l’assessore Bianchi - tra i quali un evento in presenza al Live Park di Genova nella settimana in cui The Ocean Race arriverà in città. The Ocean Race - The Grand Finale è l’evento che abbiamo posto al centro di questa due giorni di promozione in Costa Azzurra, dove abbiamo lavorato con incontri istituzionali per valorizzare il territorio e per attirare flussi turistici internazionali da uno dei principali mercati della nostra destinazione».