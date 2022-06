Genova, anche Toti rende omaggio a Pericu: "Un uomo che fino alla fine si è impegnato per la sua amata città"

di Anna Li Vigni

La visita del presidente di Regione Liguria nella camera ardente dove dalle 14 è possibile entrare per un saluto

Marco Bucci, Ariel Dello Strologo, il prefetto Renato Franceschelli e Marta Vincenzi hanno, tra gli altri, visitato la camera ardente allestita nell'ufficio di rappresentanza del sindaco, nel piano nobile di Palazzo Tursi. Sul feretro è stata posta una foto incorniciata di Pericu che applaude, sorride e porta la fascia tricolore.

L'ex sindaco ci ha lasciati all'età di 84 anni. "Un uomo che per lungo tempo e fino alla fine si è impegnato per la sua amata città", così lo ricorda nel suo post su facebook, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il quale si è recato per un ultimo saluto a Palazzo Tursi. I funerali si svolgeranno alle 10.00 di mercoledì mattina.