Genova, anche l'attore James Van der Beek alla seconda edizione del Megacon

Dopo il successo della prima edizione, il Megacon di Genova fa la sua comparsa per il secondo anno, nel weekend dell'1 e 2 marzo al Padiglione Blu del Waterfront di Levante.

Evento - Megacon offre due giorni di divertimento con spettacoli e attività dal vivo. Tra gli ospiti internazionali ci sono James Van Der Beek, attore di Dawson’s Creek, e Nobuo Uematsu, compositore delle colonne sonore di Final Fantasy. Ci saranno anche interpreti delle sigle dei cartoni come Giorgio Vanni e Cristina D’Avena, e tanti volti noti della tv per ragazzi, come Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi e Debora Magnaghi.

I giochi di ieri, i giochi di oggi - Il programma include aree interattive con videogames, fumetti, artisti dal vivo, e laboratori creativi come quelli sui mattoncini Lego e i modellini Gunpla. I visitatori possono vivere l’emozione di giochi arcade retro e nuove console, tra cui Pac-Man, Street Fighter II, Fortnite e Mario Kart

Cosplay - Ci sarà anche un’area cosplay, un Artist Alley con artisti come Yoshiko Watanabe, e spettacoli dal vivo su cinque palchi. James Van Der Beek parteciperà a sessioni di autografi, photo op, e un’intervista esclusiva. Nobuo Uematsu si esibirà in un concerto dal vivo con la sua band, mentre gli appassionati delle sigle animate potranno assistere a performance di Giorgio Vanni e Cristina D'Avena. Inoltre, si terranno incontri con famosi doppiatori come Claudio Moneta, Renato Novara e Riccardo Suarez

Quando - L'evento, organizzato al Padiglione Blu dell'ex quartiere fieristico di Genova, si terrà il 1 e 2 marzo, offrendo un'esperienza immersiva per appassionati di cultura pop

Dichiarazioni - “Siamo orgogliosi del ritorno di Megacon” – ha sottolineato Vincenzo Monaco, direttore generale di Porto Antico di Genova, la società che gestisce sia le aree espositive del Waterfront di Levante sia le grandi aree nel porto vecchio della città riqualificate nel 1992 in occasione dell’Expo. “Dopo lo straordinario successo di pubblico e di critica del 2024 siamo certi che il ricchissimo programma della seconda edizione non deluderà le altissime aspettative degli appassionati che già da mesi sono attivissimi sui social e che manderanno le immagini del nostro padiglione a milioni di followers”

“È bello quando si accoglie la prima edizione di una manifestazione, ma è ancora più bello quando, con la seconda edizione, si conferma il suo successo e quello della città che la ospita” – ha dichiarato l’assessore al commercio del comune di Genova Paola Bordilli. “Nomi importanti raggiungeranno Genova per realizzare un evento all'insegna del divertimento, spettacoli dal vivo e aree interattive. Con orgoglio accogliamo l'edizione 2025 per una Genova che ha a cuore la spensieratezza non solo dei più piccini, ma anche dei grandi. Invito quindi tutti i cittadini a partecipare a una due giorni che vede Comune e Porto Antico collaborare assieme agli organizzatori per la migliore riuscita dell’evento”.

