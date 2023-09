Genova, AMT: telecamere sui mezzi e cabine guida "blindate" per aumentare la sicurezza

Presenza delle forze dell'ordine per situazioni emergenziali o di sicurezza a bordo dei bus e istituzione di presidi in zone particolarmente critiche, progressiva implementazione su tutti i mezzi dell'isolamento del posto di guida con cabine protette ed estensione dei sistemi di videosorveglianza a bordo, individuazione di capolinea e fermate bus a maggiore rischio di criticità, in termini di sicurezza, per l'installazione di nuove telecamere ma anche una polizza assicurativa per la copertura di infortuni dovuti anche ad aggressioni e per una diaria giornaliera. Sono solo alcune delle azioni individuate nel protocollo "Misure per il miglioramento della sicurezza del servizio e del personale nel trasporto pubblico locale", siglato da Amt, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova e Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

Il documento, si legge nella nota di Amt "conferma la forte attenzione delle parti sul tema della sicurezza, da sempre considerato prioritario da azienda, enti pubblici e sigle sindacali, e reso concreto da azioni e misure a tutela delle condizioni di lavoro del personale. Azioni intraprese soprattutto grazie a un clima di relazioni industriali solido e costruttivo che ha portato alla stipula di diversi accordi aziendali e protocolli istituzionali".

"Con questo protocollo fissiamo obiettivi e modalità condivise su un tema prioritario ovvero la garanzia di ottimali condizioni di sicurezza sia per i lavoratori che per i viaggiatori - ha detto l'assessore Matteo Campora -. Con il rinnovo del parco mezzi avremo a disposizione dotazioni tecnologiche all'avanguardia, un'area protetta per gli autisti e strumenti che ci consentiranno una sempre maggiore garanzia di tutela di chi viaggia a bordo dei bus".

"Ci impegniamo per continuare a tutelare le condizioni di lavoro del nostro personale e la nostra utenza, attraverso azioni e strumenti che aumentino la sicurezza - spiega Ilaria Gavuglio, presidente di Amt - In questo contesto, la sinergia con Città Metropolitana, Comune di Genova e parti sindacali è di fondamentale importanza".

ra le principali novità, la polizza infortuni Amt integrativa di quella Inail, che prevede la copertura degli infortuni che comportino invalidità permanente anche per aggressioni. È prevista anche la stipula di una polizza per il riconoscimento di una diaria giornaliera da infortunio per il personale, le cui condizioni verranno definite con un successivo accordo aziendale.