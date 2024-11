Genova, allerta per mareggiata intensa: il Comune emette l'ordinanza

La Protezione Civile del Comune di Genova ha emesso un avviso per una mareggiata intensa prevista per domani, 20 novembre 2024. Per garantire la sicurezza dei cittadini, entrerà in vigore l’ordinanza n. 09/2017, che dispone il divieto di accesso e sosta nelle aree costiere e altre misure precauzionali.



Misure di sicurezza – L’ordinanza vieta la sosta su litorali, strade costiere, moli e pontili, e proibisce la balneazione e l’uso di imbarcazioni. I cittadini sono invitati a mettere in sicurezza oggetti e strutture che potrebbero essere travolti o arrecare danni a causa della mareggiata.



Raccomandazioni – "Si raccomanda massima prudenza e di evitare comportamenti rischiosi, come avvicinarsi al mare in tempesta", sottolinea la Protezione Civile, che invita a seguire costantemente gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.



Precedenti – Situazioni di mareggiata intensa, come quella prevista, possono causare danni significativi alle infrastrutture e mettere a rischio l’incolumità delle persone. L’ordinanza è stata concepita per prevenire tali rischi e minimizzare le conseguenze delle condizioni meteo avverse.



Come rimanere aggiornati – Per informazioni in tempo reale, i cittadini possono seguire i canali ufficiali del Comune di Genova, della Protezione Civile il nostro sito www.telenord.it