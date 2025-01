Genova, allerta per le manifestazioni antifasciste. Gambino: "ll Comune farà la sua parte per minimizzare violenze e disagi"

Genova è pronta a fronteggiare le due manifestazioni antifasciste previste per oggi, con il massimo impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e ordine pubblico. L’assessore alla sicurezza del Comune, Sergio Gambino, ha dichiarato: "Ci prepariamo come sempre per evitare qualsiasi tipo di scontro. Tutti hanno diritto a manifestare il proprio dissenso, ma nel modo più corretto. Non accetteremo vandalismi o violenze".

Polizia Locale - Gambino ha sottolineato il ruolo di supporto della Polizia Locale al Questore, responsabile della gestione dell’ordine pubblico. "Cercheremo di minimizzare i disagi per la circolazione stradale, mentre il Questore gestirà la sicurezza della città", ha aggiunto l’assessore, ricordando che l’obiettivo è mantenere l’ordine e prevenire episodi di emulazione rispetto a quanto accaduto in altre città.

Manifestazioni previste - Il primo appuntamento, un corteo contro lo "stato di guerra", è fissato per le 14:00 in piazza Fanti d’Italia. Il secondo, un presidio contro la festa di tesseramento di CasaPound, avrà luogo alle 16:30 in piazza Alimonda. Entrambe le iniziative mirano a contestare politiche ritenute oppressive e militaristiche.

Sicurezza e precedenti - Gambino ha richiamato l’attenzione sui recenti episodi di tensione tra i gruppi della galassia antifascista e la forze dell'ordine dopo l'incidente di Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni di origine egiziana e residente a Milano, che nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2024, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto durante un inseguimento con i carabinieri: scontri furibondi si sono già registrati sia a Milano che a Roma. "Finora nella nostra città non abbiamo avuto episodi di guerriglia, e speriamo di mantenere questa linea", ha concluso l’assessore.

