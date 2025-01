Genova: allerta da gialla ad arancione, tutte le misure di sicurezza. Genoa-Monza si gioca regolarmente

A partire dalle 15 di oggi, lunedì 27 gennaio, la città di Genova è sotto allerta meteo-idrogeologica gialla per temporali e piogge diffuse. Il livello di allerta è destinato a salire ad arancione dalle 18 fino alle 7.59 di domani, martedì 28 gennaio, con previsioni di condizioni meteo avverse che impongono misure preventive e comportamenti di autoprotezione per i cittadini. Il Centro Operativo Comunale (COC) ha attivato il Piano di Protezione Civile, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi derivanti dal maltempo, e ha dato via libera allo svolgimento della partita Genoa-Monza alle 20,45 al Ferraris.

Allerta gialla - L'allerta gialla riguarda la fascia oraria dalle 15 alle 17.59 di oggi e dalle 8 alle 13.59 di domani. Durante questa fase, i cittadini sono chiamati a mettere in sicurezza le abitazioni, proteggendo i locali a piano strada con paratie o sacchi di sabbia. È importante spostare auto e moto in zone non soggette a allagamenti e mantenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile e una torcia elettrica. Si raccomanda inoltre di seguire costantemente gli aggiornamenti delle autorità locali e di evitare le aree della città più vulnerabili come sottopassi e strade accanto agli argini dei torrenti.

Allerta arancione - A partire dalle 18 di oggi e fino alle 7.59 di domani, scatta l'allerta arancione. In questa fase, i comportamenti di autoprotezione diventano ancora più cruciali. Oltre alle precauzioni già indicate per l’allerta gialla, viene raccomandato di limitare gli spostamenti e di restare in luoghi sicuri, lontano da zone potenzialmente pericolose. I residenti che risiedono nelle zone interessate dall’allerta, come Foce e Marassi, potranno parcheggiare gratuitamente in tutte le aree Blu a partire da tre ore prima dell'inizio dell’allerta fino alle 12 del giorno successivo alla fine dell’allerta.

Chiusure e divieti - Durante l’allerta arancione, sono previste diverse chiusure e restrizioni. Restano chiusi i cantieri, gli scavi nei torrenti, e vari luoghi pubblici come il Museo di Storia Naturale Doria e le biblioteche. Inoltre, il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna è vietato. Anche in alcune strade cittadine, come via Pontetti e via Shelley, è previsto il divieto di sosta e la rimozione forzata dei veicoli inadempienti.

Aggiornamenti e comunicazioni - Per rimanere informati sugli sviluppi della situazione, sono attivi vari canali ufficiali: pannelli informativi lungo le principali arterie stradali, il sito della Regione Liguria e il sito del Comune di Genova, oltre al numero verde 800 177797. È consigliato iscriversi al canale Telegram @GenovaAlert per ricevere aggiornamenti in tempo reale sul maltempo.

