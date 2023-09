Genova: all'Acquario arriva un pulcino di pinguino di Magellano

L’Acquario di Genova saluta un pulcino di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus), nella vasca subantartica dedicata ai pinguini. Il piccolo è nato il 4 luglio da un uovo deposto a metà maggio dalla coppia Fiamma e Bigfoot, nato a sua volta all’Acquario nel 2013.



Per tutto il periodo dalla deposizione alla schiusa dell’uovo, mamma e papà si sono alternati nella cova; entrambi provvedono ora a nutrire il piccolo rigurgitando direttamente nel suo becco alimenti pre-digeriti. Per sostenere i genitori in questo compito di nutrizione della prole, lo staff ciba mamma e papà quattro volte al giorno recandosi direttamente nei pressi del nido.



Mamma Fiamma e papà Bigfoot non abbandonano mai il nido contemporaneamente e sono molto attenti a proteggere il pulcino che in questi giorni si avventura nelle prime esplorazioni uscendo sotto la stretta sorveglianza dei genitori e rimanendo nei pressi del nido dove il pubblico può osservarlo.

Il piccolo sta facendo la prima muta che consentirà di passare dal piumaggio grigio alle piume impermeabili con cui farà l’ingresso in acqua. Per conoscere il sesso, è necessario aspettare i risultati del test del DNA effettuati su una delle piume perse. Raggiungerà l’indipendenza in un periodo variabile tra le 9 e le 17 settimane, a seconda della quantità e qualità del cibo ricevuto.

I pinguini di Magellano vivono lungo le coste orientali e occidentali del Sud America a partire da Cile e Argentina fino a Capo Horn e alle isole Falkland. La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita due specie di pinguini: i Gentoo (Pygoscelis papua) e i pinguini di Magellano. Il lato terrestre riproduce i due habitat delle specie ospitate ricreando le condizioni ideali per la riproduzione e l’allevamento dei pulcini. All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti, la temperatura dell’acqua varia da 6 a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni.