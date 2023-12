Genova: Alessandro Nicolini nuovo vicepresidente nazionale dei giovani avvocati

L'avvocato genovese Alessandro Nicolini è il nuovo vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. La nomina è arrivata nel corso del Consiglio Direttivo Nazionale tenutosi a Viterbo. L’Associazione Italiana Giovani Avvocati – una delle associazioni forensi maggiormente rappresentative che raccoglie più di 10.000 avvocati under-45 e che da anni è protagonista dell’interlocuzione dell’Avvocatura con il Governo e le forze parlamentari – ha eletto, su indicazione del Presidente nazionale Carlo Foglieni, la giunta che guiderà l’associazione nel biennio 23/25.

Prima di Nicolini, l'ultimo a ottenere la vicepresidenza nazionale AIGA era stato Stefano Savi, socio fondatore della sezione genovese di AIGA ed attuale Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, del quale è stato presidente per lungo tempo.

Avvocato di impresa, Nicolini arriva alla vicepresidenza nazionale dopo un lungo percorso associativo che, dal 2013, lo ha visto tesoriere, segretario e poi presidente della sezione Genovese dell’AIGA, coordinatore del Gruppo Giovani Riuniti di Genova nel 2017, tesoriere della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli nel 2018 e nel 2019, ed, infine, componente della Giunta nazionale dell’AIGA nel biennio appena trascorso.

“La scelta di Carlo Foglieni di indicarmi come vicepresidente – commenta Nicolini – è motivo di grande orgoglio e di altrettanta responsabilità. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il lavoro e il sostegno di una grande sezione, composta da tanti Colleghi di valore, una sezione di cui dobbiamo andare fieri e che considero un perfetto esempio della serietà, dell’abnegazione, della qualità e dell’entusiasmo che di AIGA sono la spina dorsale. Avere grandi persone al proprio fianco fa sempre la differenza”.

“L’elezione di Alessandro Nicolini a vicepresidente nazionale dell’AIGA – dice Luigi Cocchi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova – è il grande riconoscimento per la preziosa ed intensa attività che ha prestato in favore dell'Avvocatura e, in particolare, dell’associazione alla quale mi onoro di aver appartenuto in gioventù ed è garanzia di continuità per quei valori che hanno sempre contraddistinto l’Avvocatura Italiana nel suo ruolo sociale di difesa dei diritti: la libertà di pensiero, l’autonomia e l’indipendenza”.

“Con grande soddisfazione – aggiunge Stefano Savi, Vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova ed ultimo genovese ad essere nominato Vicepresidente nazionale AIGA – saluto la nomina dell’avvocato Alessandro Nicolini a Vicepresidente dell'AIGA, nel solco della tradizione che ha fatto di AIGA un pilastro dell’Avvocatura Italiana e della sua sezione genovese un costante riferimento per i giovani avvocati genovesi e per il Consiglio dell’Ordine. Per le sue doti umane, professionali e associazionistiche Alessandro merita pienamente la prestigiosa nomina, che certamente onorerà riverberando lustro sul nostro Foro. Grazie a lui rinnovo, con emozione, un antico entusiasmo e l’orgoglio di appartenenza all'AIGA, che non ho mai abbandonato, fiducioso nel futuro dell’Avvocatura e nella qualità delle persone che la compongono, come Alessandro dimostra”.

La direzione nazionale dell’AIGA sarà rafforzata dalla nomina dell’avvocato Leda Rita Corrado, Presidente di AIGA Genova, quale coordinatore del dipartimento di Giustizia Tributaria e, come tale, componente della Giunta Nazionale allargata.

Oltre alla Vicepresidente Alessandro Nicolini ed al coordinamento del dipartimento Giustizia Tributaria toccato a Leda Rita Corrado, la sezione del capoluogo ligure vede altri due componenti del proprio Consiglio Direttivo tra i professionisti nominati nella Giunta Nazionale e nei dipartimenti politici che la affiancheranno nel biennio 2023-2025: l'Avv. Valerio Botta, componente del dipartimento Crisi d'impresa, e l'Avv. Andrea Romani Grussu, componente del dipartimento di Giustizia Amministrativa.

L'avvocato Leda Rita Corrado, presidente di AIGA Genova, dichiara: "Ancora una volta i giovani avvocati genovesi raggiungono un traguardo prestigioso posizionandosi ai vertici associativi nazionali. Siamo orgogliosi del riconoscimento conseguito dalla sezione genovese grazie al lavoro che tutti i suoi dirigenti hanno svolto con spirito di servizio in questi anni. Inizia il nostro viaggio accanto al Presidente Foglieni. Competenza e impegno ne segneranno la rotta". "Come coordinatore del dipartimento di Giustizia Tributaria e componente della Giunta Nazionale allargata - prosegue la Corrado – avrò l'onore di guidare il gruppo di professionisti che seguirà le riforme in atto e accompagnerà l'interlocuzione istituzionale già avviata da AIGA con il Governo e il Parlamento al fine di apportare le opportune e necessarie modifiche migliorative".